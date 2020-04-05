فيديو… إشكال مع باسيل وزوجته داخل محلّ لبيع الخضار والفواكه

هذا ما حصل مع جبران باسيل داخل محلّ بيع الخضار









حصل إشكال داخل محلّ بيع خضار وفواكه في منطقة النقاش اليوم حين دخل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وزوجته السيّدة شانتال لشراء حاجيّاتهما، فتمّت مواجهتهما من بعض الزبائن، فتدخّل صاحب المحل وبعض العاملين فيه لفضّ الإشكال.وفي الفيديو المسجّل من إحدى كاميرات المراقبة يشرح صاحب المحل ما حصل.

Posted by Sawt El Ghad Lebanon on Sunday, April 5, 2020