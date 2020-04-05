لأول مرة في تونس.. طرح ورقة نقدية جديدة عليها صورة امرأة للتداول

فيما وصف بأنه يعطي تونس زمام المبادرة بين الدول العربية بدأت الدولة، التي تقع في شمال أفريقيا، تداول ورقة نقدية جديدة عليها صورة وجه امرأة، الطبيبة التونسية توحيدة بن الشيخ.

طرح البنك المركزي التونسي، في الآونة الأخيرة، ورقة نقدية جديدة فئة عشرة دنانير عليها صورة وجه أول طبيبة في البلاد بهدف تكريم المرأة في المجالين العلمي والطبي.









وقال مدير عام الخزينة بالبنك المركزي التونسي عبد العزيز بن سعيد: “تم يوم 27 مارس طرح ورقة 10 دينار صنف 2020 للتداول وتم اختيار الشخصية الرئيسية للورقة الدكتورة توحيدة بن الشيخ لعدة اعتبارات، الاعتبار الأول هو مواصلة التمشي في اختيار شخصية معاصرة والاعتبار الثاني هو تكريم المرأة في المجال العلمي والمجال الصحي”.

ووُلدت الطبيبة توحيدة يتيمة عام 1909، وكانت أول امرأة في تونس وشمال أفريقيا تمارس مهنة الطب.

وبعد أن درست الطب في فرنسا عادت لتونس عام 1936 وافتتحت عيادتها الخاصة في زمن كان الرجال يهيمنون على ممارسة تلك المهنة.

عبدالستار عمامو، الباحث في التاريخ التونسي المعاصر، قال وهو يحكي عنها: “(توحيدة بنت الشيخ) رجعت إلى تونس في بداية الثلاثينيات، (تحديداً عام 1936)، وكانت أول طبيبة تونسية وعربية تنتصب وتمارس هذه المهنة ثم تفتح عيادتها للأثرياء، والفقراء، رجالاً ونساء على حد سواء، تونسيين وأجانب، وعُرفت بقلبها الكبير، ثم تواصَل مشوارها إلى آخر لحظة بحياتها، في حُب مهنتها، ومحبةً لبلادها”.

توحيدة أسهمت في الحياة الثقافية للبلاد من خلال إنشاء أول مجلة تونسية نسائية باللغة الفرنسية هي مجلة “ليلى” بين عام 1936 وحتى 1941 وأنشطة أخرى.

أضاف عبدالستار عمامو: “واصلت كل حياتها في الحب والمشاركة وإعطاء مزيد من حياتها للطب وتونس، وأعتقد أن السلطات التونسية تشيد بهذه السيدة العظيمة، أول طبيبة في العالم العربي، لذا قررت نشر ورقة عشرة دنانير تحمل وجه الدكتورة توحيدة بنت الشيخ”.

يرى التونسيون أن إصدار هذه الورقة النقدية حالياً بهذا الشكل جاء لدعم جهود العاملين في المجال الطبي الذين يواجهون تحديات كبيرة بالوقت الراهن، في إطار مقاومتهم لفيروس كورونا المستجد.

المواطن التونسي حميد عمري قال معلقاً: “هي مبادرة طيبة قام بها البنك المركزي، خاصةً أن توحيدة بنت الشيخ أول طبيبة في العالم العربي، هذه الفكرة من شأنها أن تدعم جهود الأطباء في محاربتهم لفيروس كورونا، وأتمنى أن ينسج كثيرون على هذا المنوال”.