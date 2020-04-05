بالفيديو: “الفول” و”الشلولو” علاج فيروس كورونا في مصر.. سخرية واسعة تجتاح وسائل التواصل!

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعي فيديو، الأول يعود لطبيب مصري والثاني لخبير، تحدثا خلالهما عن علاج جديد لفيروس كورونا المستجد، ما أثار موجة من الانتقادات والسخرية.

وانتشر مقطع فيديو ظهر فيه الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، وهو يتحدّث عن علاج فيروس كورونا عبر وجبة طعام مصرية متوارثة من 5000 سنة تعرف بـ”الشلولو”، وهي عبارة عن ملوخية جافة وعليها الكثير من البصل والثوم.









وقال الدكتور في مقابلة على برنامج “باب الخلق” للإعلامي المصري محمود سعد، إنها ترفع مناعة الجسم وتكافح الفيروسات، وبمجرد انتشار الفيديو، تصدّر اسم” الشلولو” قائمة الأكثر بحثاً في مصر.

الشلولو علاجًا للكورونا الحمد للهأخيرًا أفضل علاج لفيروس #كورونا وهنبدأ تصديره للعالم#الشلولو Posted by ‎مصر النهارده‎ on Saturday, April 4, 2020

كما انتشر مقطع آخر يظهر فيه الدكتور مجدي بدران، استشاري الأطفال بكلية الطب في جامعة عين شمس، يقول فيه إن “الأمريكيين اتصلوا به يسألونه ماذا سيفعلون بفيروس كورونا”، فقال لهم أن يأكلوا فول على الطريقة المصرية. وذكر أن “المصري هو أول طبيب فرعوني في العالم”.

وأثارت هذه المقاطع سخرية المتابعين، الذين استغربوا من الاستخفاف بالفيروس، وعدم أخذه على محمل الجد.