الطبش لباسيل: “خليك عالأرض وما تعلا كتير”

ردت النائبة رولا الطبش، على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، من دون أن تسميه، قائلة عبر حسابها على “تويتر”: “طرح “منظر الجمهورية”، خلال إطلالته أمس، شروطا على صندوق النقد الدولي للتفاوض معه، في سابقة استكبارية نرجسية غير مسبوقة، مطلقا المواقف وكأنه صاحب القرار الوحيد في هذا البلد؛ في حين أنه يدري تماما بأن شروط الصندوق هي وجود برامج اصلاحية حكومية حقيقية، وليست حبرا على ورق”.

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واضافت: “وطبعا، الإصلاح هو “فيروس” حقيقي لمشاريع “منظر الجمهورية” النفعية الخاصة، ولبرامج تمويل حملته الرئاسية. فـ”خليك عالأرض، وما تعلا كتير”.