المسؤول الطبي في المطار: من يحملون وثيقة تظهر أن نتيجتهم سلبية عليهم أن يجروا الـ PCR أيضاً

أوضح المسؤول الطبي في مطار رفيق الحريري الدولي الدكتور حسن الملاح أن المغتربين اللبنانيين العائدين الذين يحملون وثيقة تبيّن أن نتيجة فحص ال PCR التي أجروها في بلدان المجيء سلبية، عليهم أن يخضعوا للحجر لتظهر نتيجة الفحص الذي سيجرى لهم في لبنان، وذلك للتأكد أنهم لم يلتقطوا العدوى على الطائرة، أو أنهم كانوا يحملون الفيروس ولم تظهر نتيجتهم ايجابية في المرة الاولى لإجراء الفحص.

وشدّد الملاح على الإجراءات التي ستتخذ في قاعة المختبر في المطار حيث سيحرص الفريق الطبي من المطار ووزارة الصحة على عدم اختلاط المسافرين الواصلين أحدهم مع الآخر، بحيث يدخل كل أربعة أشخاص الى المختبر لأخذ عينات منهم لإجراء الفحص.