بالفيديو… شارابوفا تكشف رقم هاتفها وتدعو متابعيها للتواصل معها

أعلنت لاعبة التنس الروسية المعتزلة، ماريا شارابوفا، السبت، عن رقم هاتفها، وجعلته متاحا لمتابعيها؛ كي يرسلوا لها رسائل خلال فترة الحجر الصحي، في ظل انتشار فيروس كورونا.

ونشرت ماريا شارابوفا تغريدة عبر حسابها على تويتر، تتضمن رقم هاتفها الخاص؛ لإتاحة التواصل مع أي شخص يريد إرسال رسالة لها، أو اقتراح وصفة، أو كتاب جيد؛ لقضاء الوقت أثناء الطوارئ خلال فترة العزل المنزلي.

وقالت شارابوفا: “كنت أبحث عن طريقة للبقاء على اتصال بكم. في الأسبوع الماضي، كانت لدي جلسة من الأسئلة والأجوبة، كانت لطيفة جدا عبر الفيديو رفقة 150 شخصا. بعد محادثة الفيديو هذه، أردت القيام بذلك مرة أخرى. أريد أن أكون أكثر تواصلا معكم.

وأضافت اللاعبة الروسية المعتزلة قائلة: “هذه الأزمة تضعنا أمام اختبار حقيقي للبعد الاجتماعي. أرجو أن تكتب لي رأيك. اكتب لي وانتظر جوابي”.

وكانت أسطورة التنس الروسية ماريا شارابوفا قد اعتزلت اللعب في شباط/ فبراير الماضي، بعدما توّجت بالعديد من الألقاب خلال مشوار حافل استمر العديد من السنوات.

Not only did I just get a 310 number( hello cool cats🌴)but I’m sharing it with you—Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you’re doing, ask me questions, or just say hello 👋🏼 Any great recipes welcome too 😉#community pic.twitter.com/JNCuGzJXRS

— Maria Sharapova (@MariaSharapova) April 3, 2020