خطيبة رئيس الوزراء البريطاني الحامل تعاني من أعراض كورونا

قالت كاري سيموندس خطيبة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، السبت 4 أبريل/نيسان 2020، إنها أمضت الأسبوع المنقضي في الفراش تعاني من أعراض فيروس كورونا المستجد لكنها شعرت بعد سبعة أيام من الخلود للراحة أن حالتها تتحسن.

أضافت سيموندس التي تحمل جنيناً في أحشائها “أمضيت الأسبوع المنصرم في الفراش أعاني من الأعراض الأساسية لفيروس كورونا. لم أكن في حاجة للخضوع لاختبارات وبعد سبعة أيام من الراحة أشعر بأنني أفضل وفي طريقي للتعافي”.









كما قالت “الأمر يبعث على القلق البالغ في حالة إصابة أي حامل بمرض كوفيد-19. أقول للنساء الحوامل الأخريات من فضلكم اقرأن واتبعن أحدث الإرشادات التي رأيت أنها مطمئنة للغاية”.

كان جونسون قال يوم الجمعة 3 أبريل/نيسان، إنه لا يزال في عزلة ويعاني من أعراض طفيفة لمرض كوفيد-19 بما في ذلك ارتفاع في درجة الحرارة بعد سبعة أيام من اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد.

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة إنه سيبقى في العزل الذاتي لاستمرار معاناته من أعراض طفيفة لفيروس كورونا المستجد بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة بعد سبعة أيام من تأكد إصابته بالفيروس.

جونسون أوضح في رسالة بالفيديو “على الرغم من أنني أشعر بتحسن وقضيت سبعة أيام في العزل، للأسف ما زلت أعاني من أحد الأعراض وهو عرض خفيف، لا تزال درجة حرارتي مرتفعة، لذا وفقاً لنصيحة الحكومة، يجب أن أظل في العزل الذاتي حتى زوال ذلك العرض”. وأضاف “لذلك بناء على نصيحة الحكومة سأظل في العزل الذاتي حتى يزول هذا العرض، نحن نعمل على مدار الساعة في برنامجنا لهزيمة الفيروس”.

من جهتها، قالت وزارة الصحة البريطانية إن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في المستشفيات في المملكة زاد بنسبة 20% إلى 4313 حتى الساعة 1600 بتوقيت غرينتش في الثالث من أبريل/نيسان.

كما أضافت الوزارة أنه حتى الساعة 0800 بتوقيت غرينتش في الرابع من أبريل/نيسان تم فحص 183190 شخصاً ثبتت إصابة 41903 منهم. وبلغ العدد الإجمالي للمتوفين بمرض كوفيد-19 في المستشفيات بإنجلترا 3939 من إجمالي العدد في المملكة المتحدة. وتراوحت أعمار المتوفين في إنجلترا بين خمسة أعوام و104 أعوام.