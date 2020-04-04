Meet Now خدمة مكالمات جماعية لا تتطلب التسجيل أو التثبيت.. أطلقتها سكايب لمنافسة Zoom

مع إجبار الأشخاص على البقاء في منازلهم والابتعاد عن مكاتبهم ومدارسهم لتجنب انتشار فيروس كورونا، أصبحت مكالمات الفيديو الجماعية أكثر استخداماً من أي وقت مضى. إلا أن الإقبال الهائل كان على استخدام تطبيق Zoom وليس Skype، منتج مايكروسوفت الذي ظل رمزاً لمكالمات الفيديو عبر الإنترنت لفترة طويلة حتى قبل انتشار الهواتف الذكية.

يرجع ذلك بشكل كبير إلى أن تطبيق Zoom يتيح عقد اجتماعات تشاركية بسهولة فائقة في استخدام البرنامج، وربما أسهل من اللازم لدرجة التضحية ببعض خصائص السلامة والخصوصية الضرورية، ولكن يبدو أن Skype أصبح مستعداً أخيراً للعودة إلى الساحة بإطلاق خاصية “Meet Now”، وفق ما نشر موقع موقع Engadget الأمريكي.









باستخدام خاصية Meet Now، سوف يتمكن المضيفون من إنشاء ومشاركة اجتماعات مجانية بثلاث نقرات فقط، وفقاً لتصريحات الشركة. حتى أن المضيف لن يحتاج إلى تثبيت Skype من الأساس، إذ يمكنه بدء العملية من الموقع الإلكتروني مباشرة ودعوة الأشخاص إما باستخدام رابط بسيط أو زر المشاركة. إذا كان الشخص المدعو لديه تطبيق Skype مُثبَّت، سوف يفتح التطبيق مباشرة للاتصال، وإذا لم يكن لديه التطبيق سوف يفتح امتداد المتصفح الذي يعمل على متصفحات كروم أو إيدج.

أجرى برنامج Zoom بعض التغييرات بالفعل وتعهّد ببذل المزيد من الجهد لمعالجة المشكلات. لذا، سوف نرى إن كانت هذه الخاصية الجديدة قد تنجح في استعادة أي من المستخدمين الذين اعتادوا بالفعل على استخدام البرنامج المنافس لعقد اجتماعاتهم.