الإمارات تطلب تأجيل معرض إكسبو 2020 دبي إلى أكتوبر 2021 بسبب كورونا

قال المكتب الدولي للمعارض، السبت، إن الإمارات اقترحت تأجيل معرض إكسبو 2020 دبي إلى أكتوبر/تشرين الأول 2021 في ضوء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وإكسبو معرض كبير للأعمال والفعاليات الثقافية يقام كل خمس سنوات في مدينة يختارها المكتب الدولي للمعارض ومقره باريس. وقال المكتب إن الإمارات تقترح الآن إقامة المعرض في الفترة من أول أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/آذار 2022.









ومن المقرر أن ينعقد معرض إكسبو التالي لمعرض إكسبو 2020 دبي في مدينة أوساكا اليابانية عام 2025.

كان المنظمون في دبي قد وافقوا الشهر الماضي على اقتراح تأجيل الحدث، الذي كان من المقرر أن يبدأ في 20 أكتوبر/تشرين الأول ويستمر حتى العاشر من أبريل/نيسان 2021، بسبب تفشي الوباء.

وقال المكتب الدولي للمعارض على موقعه الإلكتروني إن لجنته التنفيذية ستعقد اجتماعا في 21 أبريل/نيسان لبحث تغيير الموعد.

ولا بد من موافقة ثلثي الدول الأعضاء في المكتب، وعددها 170 دولة، على الاقتراح حتى يتغير الموعد. ومن المتوقع صدور قرار نهائي في يونيو/حزيران عندما تجتمع الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض.