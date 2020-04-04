روكز: من يسمح لمصرف لبنان بفرض تعاميم؟

غرد النائب شامل روكز عبر حسابه على “تويتر”، قائلا: “أثبتت الحكومة من خلال مواجهتها أزمة كورونا أنها قادرة على اتخاذ القرارات الحازمة والحاسمة التي تصب في مصلحة المواطن… ولكن عندما يتعلق الأمر بالمصارف وأصحاب النفوذ وذوي المحاصصات، تتخبط مؤسسات الدولة بصلاحياتها فترتبك الحكومة وتخجل وتصبح عاجزة عن اتخاذ أي قرار أو إجراء”.

اضاف: “فمن يسمح لمصرف لبنان بفرض تعاميم وقرارات كهذه؟ على الحكومة تقديم مشروع قانون كاملا متكاملا لا مجزأ يتضمن سياسة مالية نقدية اجتماعية وطنية واضحة إلى مجلس النواب ليتم دراسته وإقراره”.