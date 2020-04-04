مستشفى الحريري: ارتفاع عدد المتعافين إلى 54 وإخراج 7 إلى العزل المنزلي

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid- 19، أن مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بالفيروس والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى، وصل إلى 42 إصابة. وأنه استقبل 16 حالة مشتبها بإصابتها نقلت من مستشفيات أخرى.

كما أعلن تماثل 4 إصابات بالفيروس للشفاء “بعد أن جاءت نتيحة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من عوارض المرض كافة”، ليبلغ بذلك مجموع الحالات التي شفيت تماما منذ البداية، 54 حالة شفاء”.









وذكر أنه “بناء لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة، تم إخراج 7 حالات مصابة بفيروس كورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج على شفاء المرضى سريريا وإبلاغهم بكل التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي لجهة التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية وكيفية تناول الطعام وكيفية التخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يوميا”.

وأكد أن “جميع المصابين بفيروس كورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل، ووضعهم مستقر ما عدا إصاباتين وضعهما حرج”.

وختم: “لمعرفة عدد الإصابات على الأراضي اللبنانية كافة، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة”.