مي خريش: الوقت ليس للنكد والتهديد بالاستقالة.. التيار سيكون على الأرض وبين الناس وسيحاول التخفيف من وجعهم

غردت نائبة رئيس التيار الوطني الحر المحامية مي خريش على حسابها على تويتر، فكتبت: الوقت في الأيام العادية غالي…فكيف الحال بالازمات؟…لذلك الوقت اليوم هو لمواجهة هذه الكارثة…للتضامن…لا للنكد والمناكفة السياسية والتهديد بالاستقالة…#التيار_الوطني_الحر سيكون على الأرض وبين الناس…سيحاول التخفيف من وجعهم…وهو على ثقة اننا بإيماننا وصمودنا سنخرج أقوى…

الوقت في الأيام العادية غالي…فكيف الحال بالازمات؟…لذلك الوقت اليوم هو لمواجهة هذه الكارثة…للتضامن…لا للنكد والمناكفة السياسية والتهديد بالاستقالة…#التيار_الوطني_الحر سيكون على الأرض وبين الناس…سيحاول التخفيف من وجعهم…وهو على ثقة اننا بإيماننا وصمودنا سنخرج أقوى…





— مي خريش (@MayKhreich) April 4, 2020