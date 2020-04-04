لمواجهة كورونا.. الملياردير صبيح المصري لأثرياء الأردن: “ضعوا أيديكم في جيوبكم وادفعوا”

طلب الملياردير الأردني الفلسطيني صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك الأكبر في الأردن والمنطقة، من أصحاب المال والأثرياء في المملكة “مد ايديهم إلى جيوبهم ودفع المال لدعم جهود وزارة الصحة” في مواجهة فيروس كورونا.

ورغم أن المصري لا يجيد التعامل مع الإعلام والأضواء، إلا أنه وبصفته عضوا في لجنة شكلت مؤخرا من القطاع الخاص للإشراف على جمع تبرعات لمواجهة الوباء، فقد استضافه التلفزيون الأردني في حديث مقتضب، طلبت خلاله المذيعة عبير الزبن أن يوجه رسالة مباشرة على الهواء، فقال “حطوا إيديكم في جيوبكم وادفعوا”.









وكان مجلس إدارة البنك العربي الذي يترأسه المصري قد قرر التبرع لوزارة الصحة الأردنية في معركتها ضد الفيروس بـ15 مليون دينار أردني. وكان البنك العربي قد دفع ثلاثة ملايين دينار. لكن المصري أعلن رفع المبلغ بقيمة 12 مليون دينار، ليكون البنك العربي”المتبرع الأكبر” حتى الآن لدعم جهود الدولة الأردنية في مكافحة الفيروس.

ولاحقا، أفاد رجل الأعمال بأنه سيجري اتصالات مع معارفه وأصدقائه لحثهم على التبرع، رافضا التحدث عن تفاصيل اللجنة التي شُكلت مؤخرا لهذه المهمة، حيث يساعد رئيس الوزراء الأسبق عبد الكريم الكباريتي في مهمته كرئيس للجنة.

وكانت الحكومة قد شكلت صندوقا باسم”همة وطن” لجمع تبرعات القطاع الخاص وشكلت لجنة برئاسة الكباريتي لإدارته وأعلن محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز أن اللجنة ستتولى الإشراف الكامل بعيدا عن الحكومة على جمع وإنفاق المبالغ المتبرع بها محليا، ملمحا لاتجاهين في الإنفاق قيد الدرس وهما شرائح “من لا دخل لهم والعمال” ومجهود وزارة الصحة.

وكانت الحكومة قد أعلنت أن أسماء المتبرعين من الأثرياء ستنشر في الجريدة الرسمية وهي خطوة يعتقد أنها قد تجبر الكثيرين من رموز القطاع الخاص والأثرياء على التبرع.

بعيدا عن تبرعات البنوك والشركات الكبيرة، أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر عن تسجيل 11 إصابة جديدة فيما أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة عن إحراز “تقدم” في الاستقصاء الوبائي، مطالبا المواطنين بالمزيد من الالتزام بالتعليمات حتى تصبح الإجراءات فعالة.

واعتبر الدكتور نذير عبيدات أن عملية الاستقصاء إشارة إيجابية للغاية ولها علاقة بكيفية محاصرة الفيروس حيث خطوة الوقاية الأولى، مؤكدا أن الأرقام تشير إلى أن غالبية ساحقة من المصابين في الأردن رسميا إما مخالطين لمصابين أو لمن عادوا من الخارج.