بعد ما ورد في حلقة “عمشان شو”… أبو طلال وقناة الجديد يعتذران!

اعتذرت قناة الجديد عن ما ورد بالأمس في فقرة عم شان شو جملة وتفصيلاً، وتؤكد احترامها المطلق لخصوصيات الناس ولحق الفرد في التعبير عن نفسه لبساً ورقصاً وغناءاً بالطريقة التي يراها مناسبة، من دون أن يشكّل ذلك أي مبرر للاخرين للتعدي الجسدي او حتى اللفظي عليه.
لأن شجاعة الاعتذار عن الخطأ تتقدم في اهميتها حتى على شجاعة المواجهة .. ابو طلال في اعتذار مباشرة على الهواء مع سمر ابو خليل
لأن شجاعة الاعتذار عن الخطأ تتقدم في اهميتها حتى على شجاعة المواجهة .. ابو طلال في اعتذار مباشرة على الهواء مع سمر ابو خليل
Posted by AljadeedOnline on Friday, April 3, 2020