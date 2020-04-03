بعد ما ورد في حلقة “عمشان شو”… أبو طلال وقناة الجديد يعتذران!

لأن شجاعة الاعتذار عن الخطأ تتقدم في اهميتها حتى على شجاعة المواجهة .. ابو طلال في اعتذار مباشرة على الهواء مع سمر ابو خليل

لأن شجاعة الاعتذار عن الخطأ تتقدم في اهميتها حتى على شجاعة المواجهة .. ابو طلال في اعتذار مباشرة على الهواء مع سمر ابو خليل

Posted by AljadeedOnline on Friday, April 3, 2020