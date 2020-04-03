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بعد ما ورد في حلقة “عمشان شو”… أبو طلال وقناة الجديد يعتذران!

April 3, 2020

اعتذرت قناة الجديد عن ما ورد بالأمس في فقرة عم شان شو جملة وتفصيلاً، وتؤكد احترامها المطلق لخصوصيات الناس ولحق الفرد في التعبير عن نفسه لبساً ورقصاً وغناءاً بالطريقة التي يراها مناسبة، من دون أن يشكّل ذلك أي مبرر للاخرين للتعدي الجسدي او حتى اللفظي عليه.




لأن شجاعة الاعتذار عن الخطأ تتقدم في اهميتها حتى على شجاعة المواجهة .. ابو طلال في اعتذار مباشرة على الهواء مع سمر ابو خليل

لأن شجاعة الاعتذار عن الخطأ تتقدم في اهميتها حتى على شجاعة المواجهة .. ابو طلال في اعتذار مباشرة على الهواء مع سمر ابو خليل

Posted by AljadeedOnline on Friday, April 3, 2020

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