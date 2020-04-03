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إليسا تنتقد الحكومة: “بدل ما يفكروا يساعدوا الناس اللي مش قادرة تأمّن أكل وشرب، بالن بمليارات سد بسري”!

April 3, 2020

علقت الفنانة إليسا على قرار الحكومة بشأن سد بسري، وقالت، “بأيا دولة بالعالم عم تجتمع الحكومة لتقر سدود بهالظروف، بس لأنو الناس ببيوتن وما رح يتظاهروا؟”.

وأضافت، عبر “تويتر”، “بدل ما يفكروا يساعدوا الناس اللي مش قادرة تأمّن أكل وشرب، بالن بمليارات سد بسري اللي ما رح يجينا منو إلا دمار البيئة بلا فايدة! طيب هيدي عمالة للعملة وهدم البيئة؟”.




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