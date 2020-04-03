من مطار بيروت… اقلاع طائرة على متنها عدد من الفرنسيين والأوروبيين!

أقلعت بعد ظهر اليوم من مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية متوجهة إلى باريس، وعلى متنها عدد من الفرنسيين والأوروبيين.

وفي التفاصيل، “ضمن إطار الآلية العالمية التي وضعتها وزارة الخارجية الفرنسية من أجل السماح للفرنسيين الموجودين في بلدان العالم وغير المقيمين فيها بالعودة إلى ديارهم في فرنسا، نظمت سفارة فرنسا والقنصلية العامة في لبنان، مع شركة طيران “إير فرانس”، رحلة تجارية اليوم الجمعة لتأمين عودة الفرنسيين والاوروبيين غير المقيمين من الذين لم يتمكنوا من العودة الى فرنسا قبل 18 آذار، أي قبل تاريخ إغلاق مطار بيروت الدولي وكافة الحدود. تمكنت السفارة من تأمين عودة كافة الفرنسيين الموجودين في لبنان وغير المقيمين فيه، الذين كانوا قد سجلوا أنفسهم لدى القنصلية”.









وأضافت السفارة الفرنسية في لبنان أنه “بهدف الحد من انتشار الفيروس، يرجى من الفرنسيين المقيمين البقاء في لبنان”.

وشكرت “السلطات اللبنانية لاستجابتها السريعة ولتسهيلها تدابير فتح المطار”.

وختمت: “تبقى القنصلية العامة، التي تعمل على وجه خاص في تنظيم هذه العملية، حاضرة للاستماع إليكم. يمكنم الاتصال بها من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة مساء على الرقم 420100 +961 1. أما في الحالات الطارئة، فيمكنكم الاتصال خارج هذا الدوام على الرقم 566388 + 961 1. يمكنكم أيضا التواصل معها عبر البريد الالكتروني على العنوان التالي: franç[email protected]”.