فيديو للفنانة فيروز ترفع الصلاة وتتضرع إلى الله لتخليص “الشعب البائس” من وباء كورونا

لم تترك فيروز محنة إلا وكان صوتها صلاة للناس وأوجاعهم في الحروب والمعاناة، ولكنها هذه المرة اختارت أن ترفع صلاتها عبر قراءة شفهية في الإنجيل المقدس، وقد تم بث مقطع الصلاة الجمعة 3 أبريل/نيسان 2020، على قناة فيروز على يوتيوب.

في إطلالة مصورة تلت الفنانة اللبنانية فيروز من الكتاب المقدس صلاتها قائلة “يا رب لماذا تقف بعيداً، لماذا تختفي في أزمنة الضيق. لكلماتي اصغ يا رب، تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي لأني إليك أصلي، أوجه صلاتي نحوك وأنتظر”.









بدت فيروز في الفيديو المصور جالسة على أريكة في منزلها الكائن في أنطلياس شرق العاصمة بيروت، وتحيط بها صور أولادها وزوجها الفنان الراحل عاصي الرحباني المرفوعة على طاولة قريبة، وتحمل في يديها كتاباً يتضمن مقاطع من مزامير داوود الواردة في إنجيل العهد القديم.

كما قالت فيروز في صلاتها مخاطبة الخالق “أنت تخلّص الشعب البائس، أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي، لولا أن الرب معيني، لسكنت نفسي سريعاً أرض السكوت”.

في صفحة أخرى تقول “عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنّم، وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد، ثابت قلبي يا الله، أغني وأرنّم، أعطنا عوناً في الضيق”.

في زمن الحجر الصحي والمعاناة من وباء كورونا وجهت الدعوة إلى شعوب الأرض مستندة فيها إلى الإنجيل لاستحضار إيمانهم بالله، وقالت “توكلوا عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا”.

فيما لم يتضمن الفيديو أي إشارة موسيقية فإن صوت فيروز كان رفيقاً للمواطنيين في لبنان وعدد من الدول العربية التي استخدمت أغنيتها (خليك بالبيت) كشعار للوقاية والتزام المنازل في زمن انتشار وباء كورونا.

نشرت المطربة اللبنانية نجوى كرم الفيديو على حسابها على تويتر قائلة “ليس لنا ملجأ سواك يا الله”. أما الصحفية اللبنانية كريستين حبيب فكتبت على تويتر متوجهة إلى فيروز قائلة “صوتها صلاة ودواء لأرواحنا المتعبة”.