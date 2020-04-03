الخبراء يحذرون البيت الأبيض: فيروس كورونا يمكن أن ينتشر عن طريق المحادثة أو التنفس

أبلغت لجنة علمية مرموقة البيت الأبيض، الاربعاء، أن الابحاث تظهر أن فيروس كورونا يمكن أن ينتشر ليس فقط عن طريق العطس أو السعال، ولكن ايضاً عن طريق التحدث أو حتى مجرد التنفس.

ووفقاً للرسالة التي كتبها الدكتور هارفي فاينبرج، رئيس لجنة الأكاديمية الوطنية للعلوم، فإن نتائج الدراسات المتاحة تشير إلى تطاير الفيروس من التنفس الطبيعي.









وقال فاينبرج لمحطة “سي إن إن” إنه بدأ يرتدي القناع عندما يذهب إلى البقالة.

وأوضح فاينبرج، العميد السابق لكلية هارفارد للصحة العامة، أنه لن يرتدي قناعاً طبياً، لأن الأطباء يحتاجون إلى ذلك، ولكن لديه خيارات لطيفة أخرى يمكن أن يرتديها.

وصرح الدكتور أنتوني فوشي، كبير خبير الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أن فكرة التوصية باستخدام الأقنعة على نطاق واسع في أمريكا لمنع انتشار الفيروس هي “قيد المناقشة”.

وأشار فاينبرج إلى أن رسالته جاءت رداً على استفسار من كلفن دروجماير من مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض.

وجاء في الرسالة أن الابحاث المتوفرة حالياً تدعم نظرية امكانية انتشار الفيروس عن طريق “الهباء الحيوي” الناتج مباشرة عن زفير المرضى.