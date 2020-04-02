بو صعب: ابني في لندن بانتظار حل الحكومة للعودة الى لبنان

أعلن عضو تكتل “لبنان القوي” النائب الياس بو صعب “أننا قمنا باستئجار مستشفى في سن الفيل ويتم تجيهزه لفتحه في أسرع وقت لاستقبال مرضى “كورونا”، وقال: “ابني في لندن بانتظار حل الحكومة للعودة الى لبنان”.

ورأى بو صعب في حديثٍ للـ”ام تي في” عبر برنامج “صار الوقت” أن “خطوة وزير التربية طارق المجذوب كانت مهمة جدا عندما أقفل المدارس والجامعات لأنها ساعدت على عدم انتشار وباء “كورونا” أكثر”.









وإعتبر أنه “من الصعب إجراء الامتحانات الرسمية ولا أتوقع عودة الحياة الطبيعية قبل الصيف”، وأضاف: “ليس من السهل وضع الطلاب والاساتذة في قاعة واحدة لإجراء الامتحانات حتى ولو لم يبقى الا 5 في المئة من فيروس “كورونا”.