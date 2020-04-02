أحمد الحريري يتبرع بعشرة آلاف دولار لخلية الأزمة في برجا دعما لمكافحة كورونا!

اعلنت خلية الازمة في برجا، في بيان اليوم، ان “الأمين العام ل”تيار المستقبل” أحمد الحريري قدم مساهمة مالية دعما لجهود مكافحة “كورونا” في برجا من قبل “خلية الأزمة”، بقيمة 10 آلاف دولار تسلمها رئيس بلدية برجا ريمون حمية من منسق عام جبل لبنان الجنوبي وليد سرحال، في حضور عضو مكتب المنسقية احمد الجنون ورئيس دائرة برجا محمد الحاج.

وأعلن سرحال، أنه “بالإضافة إلى المبلغ المالي، وضع “تيار المستقبل” بتصرف “خلية الأزمة” في برجا، مبنى للحجر الصحي، مقدما من عضو مكتب المنسقية المهندس حسن دمج، وشقة مفروشة، و5 اطنان من الطحين بمسعى من الجنون.









وشدد على “تعاضد الجميع لمواجهة الوباء، ووضع ما تيسر من إمكانيات “تيار المستقبل” البشرية والمادية في دائرة برجا في خدمة أهلها وجهود “خلية الازمة”.

من جهته، شكر حمية، الحريري على “مساهمته المالية” كما شكر “تيار المستقبل” على ما قدمه ويقدمه من دعم”.