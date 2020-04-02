وزير التربية: قررت تأجيل الامتحانات الرسمية لا الغائها

شدد وزير التربية طارق المجذوب على “أنني إتخذت قراراً بتأجيل الامتحانات الرسمية لا بإلغائها”، مشيراً الى “أننا في ظرف إستثنائي ولم تقم أي دولة بعد حتى الان بإلغاء الامتحانات الرسمية”.

وقال في حديث تلفزيوني: “ذهبنا الى خيار عملية تفاعلية من خلال البث التلفزيوني وهذا نوعٌ من التحدّي وكل المحطات أبدت استعدادها لاعادة بثّ الحلقات”.









وأشار المجذوب الى أن “حياة كل طالب هي أساسية ولذلك تحمّلت مسؤولياتي واعتبرت كلّ طالب كواحد من أولادي”.

وشدد على “أننا في ظرف إستثنائي وفيروس “كورونا” هو حرب بكلّ ما في للكلمة من معنى ولذلك لا يمكننا تطبيق القانون بحذافيره”.

وقال: “طالبت بصلاحيات بأمور تتعلق بوزارة التربية لأنني لا أستطيع تطبيق القانون بحرفيته في هذه الظروف”.

وأضاف: “كنا في وضع إقتصادي ومالي صعب وأضيف اليه فيروس “كورونا” الامر الذي زاد هموم المواطنين والاثار الصحية والبيئية على مليون و200 ألف طالب كبيرة”.

وأشار الى أن “التعليم عن بعد متمم وليس بديلاً عن التعليم النظامي، وهدفي تأمين راحة المتعلمين”، لافتاً الى أنه يتواصل “مع رئيس الجامعة اللبنانية حول خطتها لتتحول إلى جامعة منتجة”.