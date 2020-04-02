“إعلاميون من أجل الحرية” يطالبون بالإفراج عن الصحافي محمد نزال: ممارسات ملتوية تستغل أزمة كورونا لقمع الحريات

صدر عن ” إعلاميون من أجل الحرية” البيان الآتي: في وقت تحتجز ودائع اللبنانيين ظلماً في المصارف، يتم اعتقال الصحافي محمد نزال ومجموعة من الناشطين،الذين اعترضوا على الافتئات على حقوق المودعين.

إن هذا الاعتقال يثبت أن السلطة اللبنانية قد ضربت بعرض الحائط ما تبقى من دولة المؤسسات،إذ بدل أن تتخذ الإجراءات الفورية،لتحرير أموال اللبنانيين،تعتقل من يطالب بحقوقهم،في سابقة خطيرة، ومخجلة.









إننا نطالب بالإفراج الفوري عن نزال ورفاقه، ونحذر من هذه الممارسات الملتوية،التي تستغل أزمة فايروس كورونا،للإنقضاض على الناشطين وقمع الحريات، ونؤكد أن الرأي العام اللبناني لن ينتظر طويلاً لمحاسبة هذه السلطة على ما تقترفه من تعسف.