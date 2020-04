هل يكشف معدل الفحوص اليومية حقيقة مدى انتشار الفيروس في لبنان؟

490 فحصاً خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، هل هذا الرقم كافٍ؟ هذا السؤال يطرح أكثر من علامة استفهام ويُحتّم بالتالي البحث في استراتيجيات مختلفة بناءً على عدد الفحوص للتأكد من الإصابة بالكورونا. اعتمدت بعض الدول ومنها الصين وإيطاليا وغيرها استراتيجية “الفحص والفحص والفحص لمعرفة مدى انتشار الفيروس في البلد”، في حين اعتمدت دول أخرى استراتيجية الفحص فقط للأشخاص الذين يعانون أعراضاً.

بالأمس، غرّد مدير عام مستشفى الحريري الجامعي فراس الأبيض عبر “تويتر” قائلاً: “يبلغ عدد الفحوص حوالى 500 اختبار يومياً. يبلغ عدد السكان 6 ملايين، ما يعني أن المطلوب إجراء حوالى 2500 اختبار، لماذا لم نستطع بعد الوصول إلى هذه القدرة؟”

Again, reasonable assumptions and sound conclusions. @moph is reporting around 500 tests per day. In a population of six million, 2500 test per day would be required. Why aren’t we reaching that capacity? https://t.co/JXShj1cVsz

— Firass Abiad (@firassabiad) April 1, 2020