تداعيات كورونا.. 6.6 ملايين عامل أميركي إضافي يطلبون إعانات بطالة

أعلنت وزارة العمل الأميركية تقدم 6,65 ملايين عامل أميركي إضافي للافادة من منح البطالة الأسبوع الماضي، في رقم قياسي عقب اضطرار قطاعات اقتصادية عدة للاغلاق في أنحاء البلاد، بسبب جائحة كوفيد-19.

وتظهر الأرقام تضاعف عدد المسجلين للافادة لأول مرة من منح البطالة خلال الأسبوع المنتهي يوم 28 آذار، بالمقارنة مع الأسبوع السابق له الذي شهد تسجيل رقم غير مسبوق حتى ذلك الوقت بلغ 3,3 ملايين شخص.









وورد في تقرير الوزارة أن “كل الولايات التي تقدم تعليقات على الأرقام ذكرت كوفيد-19”.

وأشار إلى تفاقم ضرر الوباء في قطاعات اقتصادية أوسع، لا سيما الفنادق ولكن أيضا الصناعة والبيع بالتجزئة.

وتجاوزت التداعيات بكثير حتى أعلى التوقعات التي وضعها الاقتصاديون، ما يعكس تزايد الأضرار التي يتعرض لها الاقتصاد الأميركي مع انتشار الوباء وارتفاع عدد ضحاياه ولجوء عدد متزايد من الولايات لفرض اجراءات إغلاق.

للمقارنة، تقدم خلال نفس الأسبوع من العام الماضي 211 ألف شخص فقط بطلبات للافادة من منح البطالة للمرة الأولى.

وأقرت الحكومة الأسبوع الماضي حزمة انقاذ بقيمة 2و2 ترليون دولار تشمل توسيع منح البطالة وتمديدها لتخفيف أثر الأزمة على ملايين العمال الذين فقدوا وظائفهم.

وسجلت أكبر الزيادات في أعداد المسجلين، للمرة الاولى، في بنسلفانيا (+362012)، تليها أوهايو (+189263) ثم ماساشوستس (+141003) وتكساس (+139250) وكاليفورنيا (+128727).