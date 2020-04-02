دياب: هناك من يصر على عرقلة الحكومة ورميها بالحجارة

اوضح رئيس الحكومة حسان دياب في دردشة مع الصحافيين بعد مجلس الوزراء في قصر بعبدا، ان حوالى ٣ آلاف سجين سيستفيدون من آلية وزارة العدل للخروج من السجن.

وقال “اذا شاؤوا يمكن اعداد مشروع قانون للتعيينات معجل مكرر في مجلس النواب والانتهاء من الأمر في ثلاثة أيام”. وعن إنقاذ حكومته بإرجاء التعيينات، اجاب: “انقذت ضميري وسحبت التعيينات لأنها لا تشبهني”.









وتابع “هناك من يصر على عرقلة الحكومة ورميها بالحجارة لان نجاحها يكشف عورات الحكومات السابقة”.

واضاف انه “في حال تبين أن نسبة عالية من المغتربين العائدين الى لبنان مصابين بفيروس كورونا سنوقف الرحلات”.