المرشحون للتعيين: محامي بري وموظف عند صحناوي… وحصّة لمصرف الحريري

لا يتميّز المرشحون للتعيين في المناصب المالية الشاغرة، اليوم، سوى بقربهم من قوى وشخصيات سياسية نافذة في مجلس الوزراء. المرشّح ليكون نائباً أول لحاكم مصرف لبنان خبير في القانون الدستوري. ما صلته بمصرف لبنان؟ هو مستشار قانوني لوزير المال. هل يكفي ذلك لتعيينه؟ لا هَمّ. المهم أنه مقرّب من رئيس مجلس النواب نبيه بري. وما ينطبق على بري يسري على سياسيين آخرين، بينهم النائب جبران باسيل، في الترشيحات التي قدّمها، والتي ينفي التيار الوطني الحر مسؤوليته عنها. حصة كبيرة للمصارف في التعيينات المقترحة. وحصة الأسد هي للمصرف الذي يملك الرئيس سعد الحريري أكثر من 40 في المئة من أسهمه، أي «بنك ميد»، فيما يملك رجل الأعمال علاء الخواجة حصة مماثلة فيه. ولهذا السبب، جرى التداول بالكثير من المعلومات عن حصة للخواجة في هذه التعيينات. حصة المصارف في التعيينات في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف «أمر طبيعي» في لبنان، نظراً إلى نفوذ المصارف من جهة، ولأن القانون يوجب أن تقدّم جمعية المصارف أسماء ثلاثة مرشحين لعضوية لجنة الرقابة على المصارف، ليختار مجلس الوزراء منها واحداً. كذلك يوجب القانون أن تقترح المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، التي تملك المصارف نصف أسهمها، أسماء ثلاثة مرشحين، ليختار منها مجلس الوزراء عضواً في لجنة الرقابة. ما تقدّم يعني أن القانون يتيح للمصارف، شرعياً، تسمية اثنين من الذين سيراقبون عملها!

في ما يلي، بعض من السير الذاتية للمرشحين الأوفر حظاً للتعيين:









نواب حاكم مصرف لبنان:

• وسيم منصوري نائباً أول/ حصة حركة أمل،

محامٍ وخبير قانوني. الوكيل القانوني لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وتربطه به قرابة عائلية من درجة بعيدة.

وهو مدير الفرع الفرنسي في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية منذ تموز عام 2019، كما أنه صاحب ومدير «مكتب منصوري وشركاه للمحاماة»، وعضو «الشعبة الوطنية لمحكمة التحكيم الدائمة»، وأستاذ في الجامعة اللبنانية.

كان مستشاراً لوزير المال علي حسن خليل (رغم أن الأخير غير معجب به)، وعضواً في مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس.

طُرح اسمه للتوزير قبل أن يقع الاختيار على غازي وزني.

• فؤاد أبو الحسن نائباً ثانياً، سمّاه النائب طلال أرسلان:

والده من المقربين من النائب طلال أرسلان. المدير التنفيذي لمؤسسة «فيدوس» المالية ــــ فرع قبرص، المملوكة من مصرف «سوسيتيه جنرال» الذي يملكه المصرفي أنطون صحناوي. وعمل سابقاً في بنك بيروت والدول العربية. يُصر أرسلان على تعيينه، منذ حزيران 2019 حين طُرح تعيين نواب الحاكم.

• سليم شاهين نائباً ثالثاً، سمّاه رئيس الحكومة:

أستاذ العلوم المالية في الجامعة الأميركية في بيروت، وشغل سابقاً مركز القائم بأعمال عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة. عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في بنك البحر المتوسط منذ عام 2017.

• ألكسندر موراديان نائباً رابعاً، سمّاه حزب الطاشناق.

رئيس علاقات المستثمرين في بنك لبنان والمهجر، أي التي تُقدّم للمستثمرين آخر التطورات المرتبطة بحركة الأسهم.

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كريستال واكيم (حصة رئيس الجمهورية ــــ التيار الوطني الحر)مقربة من الدائرة اللصيقة برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ورئيسة قسم التدقيق في بنك سيدروس.وعملت سابقاً في قسم التدقيق في بنك عوده

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مرشحان لمنصب الرئيس:• موفق اليافي، سمّاه رئيس الحكومةنقيب المحاسبين السابق. نشرت «الأخبار» في 18 آذار 2011 أنّه أوقف وجاهياً بين 30 حزيران و3 تموز 2004 وصدر قرار ظني في 16 آب يتهمه ومساعديه بضلوعهما بتزوير إمضاءات ثلاثة أشخاص واستخدام أوراقهم الثبوتية من دون علمهم أو لغايات غير معلنة، وقد خلص القرار إلى إيجاب محاكمة المدّعى عليهما أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت». بالإضافة إلى ذلك، تنتشر معلومات عن وجود ملفّ بحقه بقضية بنك المدينة.وهو الشريك الإداري في مجموعة «اليافي»، التي أطلقت أخيراً برنامج «ELITE» لمساعدة الشركات للوصول إلى أهدافها كافة «من أجل النمو في المستقبل».

• مايا دباغ:

عضو مجلس إدارة غير تنفيذية في بنك البحر المتوسط منذ عام 2017، وكانت رئيسة دائرة في لجنة الرقابة على المصارف.

الأعضاء:

• كامل وزني (حصة حركة أمل)،

عمل سابقاً أستاذاً في الجامعة الأميركية في بيروت.

عمل مستشاراً مالياً للبنك الدولي في لبنان،

منتج في تلفزيون الـ NBN،

• جوزف حداد (حصة رئيس الجمهورية ــــ التيار)،

مؤسس وشريك بمكتب محاماة «حداد وشركاه» منذ عام 1981، عضو في نقابة المحامين في بيروت وكندا (1992). عمل لعشر سنوات مستشاراً عاماً في شركة «مجد الفُطيم» مقرها أبو ظبي، وقاد مفاوضات لعمليات إعادة هيكلة ودمج واستحواذ والتحكيم عالي المخاطر والعقود العقارية والتجارية

اكتسب خبرة في ملف العقوبات الأميركية على إيران، فكان مسؤول امتثال لعمليات البلدان الخاضعة للعقوبات.

درجة ماجستير من جامعة باريس الثانية.

• مروان مخايل (تقاطع بين رئيس الجمهورية والمصارف)

طُرح اسمه من قبل جمعية المصارف.

كان مدير قسم الأبحاث في بنك لبنان والمهجر، وخرج على خلاف مع صاحب المصرف سعد الأزهري. يقول بأنّ سبب الخلاف ظهوره الإعلامي مرات عدّة والتحدث بأمور لم تُعجب الإدارة. أما داخل المصرف، فيُقال إنّ مخايل أمضى السنوات الأخيرة لا يعمل، وكان يظهر في مقابلات إعلامية من دون علم إدارته.

• عادل دريق (تيار المردة)

ابن غابي دريق، مؤسس جمعية الانطلاق الرياضي في أنفة، والمرشح السابق إلى الانتخابات النيابية. قريب من المردة. وكان من بين أسماء عدّة طرحها تيار المردة (ومن بينها اسم ابنة النائب فايز غصن). وهو نائب رئيس بلدية أنفة، التي يرأسها مكاري مكاري (شقيق فريد مكاري).

عمل في القطاع المالي، وكان مدير فرع زغرتا لبنك سوريا ولبنان، ولكن منذ قرابة السنة لا يعمل مع المصارف.

• تانيا مسعود: طرحها وزير الاقتصاد راوول نعمة

مديرة في بنك البحر المتوسط، رافقت الوزير راوول نعمة من سوسيتيه جنرال إلى البنك اللبناني للتجارة، إلى بنك البحر المتوسط.

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• واجب قانصونجل الوزير الراحل، والرئيس السابق للحزب السوري القومي الاجتماعي، علي قانصو.أستاذ جامعي في إدارة الموارد البشرية.

• ربيع كرباج: حصة طلال أرسلان

يملك مكتب محاسبة في عاليه: «كرباج الدولي للاستشارات والتدقيق»، وعضو في الحزب الديموقراطي. يتولّى الحسابات المالية لطلال أرسلان.

محاضر في اتحاد المصارف العربية منذ الـ 2019

عضو مجلس إدارة في LIBNOR، مؤسسة عامة تابعة لوزارة الصناعة

• وليد قادري (رئيس الجمهورية ــــ التيار الوطني الحر):

مُسمى من قبل جمعية المصارف، وجرى التقاطع عليه مع التيار الوطني الحر. عمل سابقاً في بنك لبنان والمهجر.

• طارق ذبيان:

تم طرحه من قبل وزير المال غازي وزني، كشخص تقني مختص بالأسواق المالية. كان موظفاً في المصرف المركزي، ويعمل لأكثر من 6 سنوات في الأسواق المالية. خرّيج كلية لندن للاقتصاد.

«الأخبار»