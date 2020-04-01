بالفيديو: “والله أرميهم بالصحرا”!.. الفنانة الكويتية حياة الفهد تثير غضباً بتصريحاتها عن العمالة الوافدة

دعت الفنانة الكويتية حياة الفهد إلى طرد من وصفتهم بـ “العمالة السائبة” من الوافدين في بلدها، معتبرةً أن استمرار وجودهم في الكويت سيمثل خطراً كبيراً، وذلك في تصريحات أثارت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت تغريدات مستخدمين على موقع تويتر.

تفاصيل أكثر: الفنانة وفي مداخلة لها في برنامج “أزمة وتعدي” على قناة A-TV الكويتية، هاجمت من وصفتهم بـ”تجار الإقامات” والعمالة التي ملأت أرجاء الكويت “إلى حد جعل الأمور أكبر من القدرة على التحمّل”، بحسب تعبيرها.









وفقاً لتصريحاتها فإن ما فجّر غضب الفنانة هو صعوبة حصولها على كيس من البصل، وقالت إنها أرسلت سائقها للحصول على البصل ولم يجده في السوق، وأضافت أن شخصاً عرض عليه الحصول على كيس صغير مقابل 12 ديناراً، ملمّحةً إلى أن المكان الذي ذهب إليه السائق للشراء فيه مقيمين من “خلال الأرقام الموجودة على لوحات السيارات هناك”.

اعتبرت الفهد أن الكويت “خربانة” بسبب العمالة، وقالت إنه “إذا استمر الوضع ولم يتم تسفير العمالة السائبة، ومحاكمة الكفيل بالسجن والغرامة فإن الكويت ستضيع”، وفق تعبيرها.

كان الغضب بادياً على الفنانة الكويتية من خلال حديثها بنبرة صوت مرتفعة، متحدثة عن أن بعض المنازل تعجّ بعدد كبير من العاملين، وقالت إن “الكويتيين لو مرضوا فلا توجد مستشفيات تستقبلهم”، وتساءلت: “لماذا تستضيف الكويت العمالة بينما ترفضهم بلدانهم”.

أضافت الفهد مشيرةً بذلك إلى انتشار كورونا في الكويت: “ألا يوجد قانون دولي يقول في الأزمات أنه من المفترض أن يخرجوا (العمالة)، أطلعهم وأقطهم (ارميهم) برا، أقطهم في البر (وهي كلمة مُستخدمة بالخليج للدلالة إلى الصحراء).. أكلوا الخير ولعبوا واستأنسوا بس يروحون (يخرجون)”، وفق تعبيرها.