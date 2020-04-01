جعجع: أولى الإشارات “اللاإصلاحية” ما تسرب عن تعيينات الحكومة المالية

غرّد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عبر حسابه على “تويتر” “في وقت تغرق فيه البلاد أكثر فأكثر في أزمتها المالية والاقتصادية، وفي وقت ينتظر فيه اللبنانيون كما الخارج برنامجا إصلاحيا من قبل الحكومة كإشارة إيجابية للحصول على بعض المساعدة الخارجية لإعادة الحد الأدنى من الثقة للدولة اللبنانية لكي تعود الدورة الاقتصادية لوضع مقبول، إذ بنا نتفاجأ بأن أولى الإشارات “اللاإصلاحية” التي تصدر عن هذه الحكومة ما تسرب عن التعيينات المالية في حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية”.

اضاف في سلسلة تغريدات “إن هذه الأجسام الثلاثة تلعب دوراً مهماً بإعادة ضبط الوضع المالي، بالأخص بعد كل الذي مررنا ونمر به، فتأتي النتيجة ان التعيينات المرتقبة بعيدة من كل تقنية ومن كل كفاءة وروح إصلاحية، والسبب: إبحث عن الثلاثي غير المرح، وطالما أنه ممسك ومتمسك بالسلطة، طالما لا نرجو خيراً من أي شيء”.









وختم جعجع “ويبقى اننا سنستمر في جهودنا لإبراز كل الحقائق والوقائع أمام الرأي العام لكي يقوم بدوره بالتغيير المنشود عند أول فرصة تسمح بذلك”.