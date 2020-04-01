قوات النظام السوري تنهب ممتلكات المناطق التي سيطرت عليها بإدلب

تقوم قوات النظام السوري والميليشيات المدعومة من قِبل إيران بنهب المنازل والممتلكات في المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا بمحافظة إدلب.

وبحسب معلومات من مصادر محلية موثوقة، فإن قوات النظام السوري تواصل نهب المنازل في المناطق التي سيطرت عليها بمنطقة خفض التصعيد في إدلب.









ويظهر في مشاهد منشورة من قِبل عناصر النظام على وسائل التواصل الاجتماعي، قيام قوات الأسد وداعميه بسرقة أبواب ونوافذ المنازل وأسلاك الكهرباء وأدوات المطابخ.

وتقوم قوات النظام السوري بجمع الممتلكات المسلوبة وسط القرى، ليتم نقل المسروقات عبر شاحنات كبيرة.

وتنقل قوات النظام وداعموه الأغراض المسروقة إلى حلب ودمشق، لبيعها بأسعار زهيدة.

عناصر ميليشيا أسد يستغلون هدوء الجبهات ويستكملون "تعفيش" معرة النعمان#TeleOrient pic.twitter.com/G9rdd0cnTG — TeleOrient (@TeleOrient) March 31, 2020

وفي 5 مارس، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتبارا من 6 من الشهر نفسه.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب إثر التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، الذي بلغ ذروته بمقتل 34 جنديا تركيا أواخر فبراير/ شباط الماضي جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة “خفض التصعيد”.

وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية “درع الربيع” ضد قوات النظام السوري في إدلب.

جيش الأسد

تعفيش البلد #حماة الوطن يقوموا بتعفيش بيوت الناس

التعفيش يعني (السرقة)

حماة الوطن قادمون #

اللهم عليك بهم pic.twitter.com/zJa8juGe21 — نجم الدين (@NjmAldeen7) March 30, 2020

من انجازات مليشيات الاسد

تعفيش وسرقة املاك المدنيين في مدينة كفرنبل pic.twitter.com/7ZrjlyMt9f — Mohammed Shaheen (@abrahem545610) March 24, 2020