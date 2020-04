طبيب روسي رافق بوتين في جولته الأخيرة يُعلن إصابته بكورونا

أُصيب طبيب روسي بفيروس كورونا، كان قد رافق الرئيس فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، خلال زيارته مستشفى للأمراض المعدية. إذ رافق رئيس أطباء مشفى “كوماونكارا” للأمراض المعدية “دينيس بروتسينكو”، بوتين، خلال زيارته المصابين بفيروس كورونا بالمستشفى، الأربعاء الماضي.

حسب التلفزيون الرسمي الروسي، الثلاثاء 31 مارس/آذار 2020، فإن الفحوصات التي أُجريت على رئيس الأطباء أظهرت إصابته بفيروس كورونا. وقال بروتسينكو في تصريح إن “حالته الصحية جيدة، ويواصل أداء مهامه في المستشفى من خلال المحافظة على المسافة الاجتماعية مع الآخرين”.

كما أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، رداً على مرافقة بروتسينكو لبوتين خلال الزيارة إلى المستشفى، أن “الرئيس الروسي يجري باستمرار فحوصات خاصة بفيروس كورونا، وأن حالته الصحية سليمة”.

A doctor who showed Russian President Vladimir Putin around a coronavirus hospital last week has tested positive for the virus https://t.co/p1yWqoDBWF pic.twitter.com/QPmMJRD1cS

— Reuters (@Reuters) March 31, 2020