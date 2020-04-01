“كورونا” يُصيب ضابطًا في الجيش اللبناني

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في تغريدة عبر حسابها في موقع “تويتر” عن “إصابة ضابط من فوج الحدود البري الثاني بفيروس كورونا وهو يخضع للعلاج وقد اتخذت الإجراءات الوقائية والضرورية اللازمة والفوج مستمر بأداء المهام الموكلة اليه”.

وفي التفاصيل، أصيب ضابط برتبة رائد في الجيش اللبناني من فوج الحدود البري في رأس بعلبك بفيروس كورونا. وبحسب معلومات الـLBCI فالضابط وعند عودته الى مركز خدمته من مأذونيته تبين أنه يعاني من عوارض فيروس كورونا، وعلى الفور حولته قيادة الجيش الى المستشفى حيث أجرى الفحوصات اللازمة التي أظهرت انه مصاب.









وقد أجري تحقيق لمعرفة مع من اختلط من العسكريين وتم على الفور الحجر على العسكريين الذين اختلطوا به.