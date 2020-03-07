الجميل: كل ما سمعناه هو اعلان افلاس الدولة

غرد رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل عبر تويتر معلّقًا على كلمة رئيس الحكومة حسان دياب فقال: “لا اعلان عن إجراءات قانونية،لا اعلان عن إصلاحات عملية وفورية،لا اعلان عن خطوات اقتصادية واجتماعية إنقاذية،لا اعلان عن تدابير احتوائية لنتائج قرار التعثر،كل ما سمعناه هو اعلان افلاس الدولة وفضح حقيقة الاحتياطي الصافي بالعملات الأجنبية في مصرف لبنان”.

وأرفق الجميّل تغريدته بهاشتاغ: #لبنان_ينتفض









رئيس الكتائب كان قد نشر فيديو على تويتر وفيه تصريح يعود الى آذار 2008 دقّ من خلاله ناقوس الخطر، محذّرًا من ان السياسة العشوائية للسلطة ستوصل البلاد الى انهيار كبير سيدفع ثمنه الشعب اللبناني.

وقال الجميّل في الفيديو: “لقد اعتبروا الموازنة جائزة ترضية فقدّموها دون دراسة وتخطيط ودون رؤية اقتصادية ومن دون اخذ بالاعتبار النتائج”.

وشدد الجميّل آنذاك على ان الاصلاح ليس خيارا انما ضرورة لكي لا يفلس البلد و”نحن على حافة الافلاس لانكم لا تخافون على الشعب” سائلا:” كيف تكمل الدولة اذا انهارت الليرة؟”.

وأرفق الجميّل الفيديو بالتعليق:” هيدي بآذار ٢٠١٨ وقت كانت كل كتل المجلس عم بقلولنا كل شي تمام ولا داعي للهلع وانتوا شعبويين”.