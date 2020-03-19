وزير الصحة: منسوب التفاؤل خفّ… وبدأنا نفقد السيطرة في كسروان وجبيل!

أعلن وزير الصحة #حمد_حسن أن منسوب التفاؤل بمكافحة انتشار فيروس كورونا خفّ، وهناك اصابات مجهولة المصدر والسبب هو العدوى المجتمعية لست حالات جديدة سجلت اليوم.

وقال بعد خروجه من جلسة مجلس الوزراء: “طالبت سابقاً بعزل بعض المناطق ولكن لم يوافق مجلس الوزراء، لذا سيصار إلى التشدّد فيها أكثر من قبل وزارة الداخلية”.









وأضاف: “التفاؤل الذي طلبنا أن يكون محفوفاً بالمسؤولية للأسف استخدم بطريقة عشوائية والناس خرجت مجدّداً الى الطرقات”.

وكشف أنه في أقضية جبيل وكسروان والمتن “بدأنا نفقد السيطرة”.

وكانت وزارة الصحة العامة أعلنت، في التقرير اليومي عن Covid-19، أنّه “ابتداء من 21 شباط وحتى تاريخ 19 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبرياً 149 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة (اي تم تسجيل 16 حالة جديدة عن الأمس).

كما لفتت إلى أنّها تتابع “أخذ العينات من جميع المشتبه في إصابتهم مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشارا محليا للفيروس. كما تتابع التقصي الوبائي (مصدر العدوى) لبعض الحالات التي شخّصت أخيراً”.

وناشدت الوزارة “جميع المواطنين التقيّد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية ولا سيما الحجر المنزلي الإلزامي وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى”.