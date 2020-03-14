الإمارات تعلق جميع الرحلات الجوية من 4 دول بينها لبنان

اعلنت الإمارات وقفاً مؤقتاً لإصدار كافة التأشيرات ابتداء من الثلاثاء 17 آذار الجاري، باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية.

وأوضحت “الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية” في الإمارات في بيان ان ذلك يأتي “في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة تجاوباً مع رفع مستوى فيروس كورونا المستجد من قبل منظمة الصحة العالمية واعتباره وباءً، ما يجعل من السفر في هذه المرحلة على درجة عالية من الخطورة”.









ولا يسري القرار على الأشخاص الذين صدرت لهم تأشيرات قبل تاريخ سريان نفاذ هذا القرار.

وأشارت الهيئة إلى “ان قرار الوقف المؤقت للتأشيرات يأتي حتى يتم تفعيل آلية للفحص الطبّي في بلدان المغادرة كإجراء إضافي، نظراً لما تشهده دول العالم على صعيد مواجهة فيروس كورونا المستجد من إجراءات احترازية ووقائية تستهدف الصالح العام لجميع الدول على حد سواء، وما يمثله السفر بين البلدان في هذه المرحلة من خطورة عليها”.

في سياق متصل، أعلنت الإمارات تعليق الرحلات إلى لبنان وسوريا والعراق وتركيا.