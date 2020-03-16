هل يموت فيروس كورونا حقاً مع ارتفاع درجة حرارة الجو؟

هل يموت فيروس كورونا حقاً مع ارتفاع درجة الجو في الأسابيع المقبلة؟

الدكتور وليم شسفنر، وهو خبير في الأمراض المعدية، مقتنع تماماً بأن فصول الربيع والصيف القادمة ستجلب معها نهاية للفيروس الفتاك.

وأضاف شستفر لشبكة “فوكس نيوز” أن الأمل هو أن يساعد الربيع على وقف الفيروس”، ولكنه أكد في نفس الوقت أن “كرة الكريستال” غير واضحة”.

وقال :”كورونا عبارة عن فيروس تنفسي، ونحن نعلم أن هذا النوع من الفيروسات موسمية، ولكن ليس بشكل دائم”.









وأشار إلى أنه تم اكتشاف الفيروس في الإنسان في شهر ديسمبر الماضي، واعترف أنه من المبكر التأكد من تاثير الحرارة المرتفعة.

وما زال العلماء يعملون من أجل فهم أكثر للفيروس، الذي أُصيب به أكثر من 43 ألف شخص، ووفاة ما يقل عن 1100 من مواطني دول مختلفة.

وهناك على الأقل أربعة فيروسات موسمية موجودة، ولكن تاثير الجو الحار على فيروس كورونا ما زال مجهولاً.

وكان كبير أطباء الصين، شونغ نانشان، قد قال إنه يأمل أن نهاية فيروس كورونا ستكون مع قدوم الربيع.