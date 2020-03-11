نجوى كرم تشعل ليل كولون الألمانية بصوتها

أحيت النجمة اللبنانية نجوى كرم حفلاً فنيّا ضخماً في مدينة كولون الألمانيّة، حيث أشعلت حماسة الحضور الجماهيري، الذي توافد من مختلف المدن القريبة والمجاورة لسماع الفنانة.

وتفاعل الحضور مع نجوى منذ أن اعتلت المسرح وغنّت مجموعة كبيرة من لونها الغنائي المنوّع بين القديم والجديد، وأبرزها أغنيتها الجديدة «ملعون أبو العشق»، حيث ازدادت حماسة الجمهور، الّذي غنّى ودبك وصفّق من قلبه، ولا سيما عندما تنقّلت بينهم وصعدت إلى المدرّجات العلويٍّة من المكان كي تكون قريبة من محبيها.









وتكلّل الحفل بنجاح لافت تمثّل أولاً في نفاذ البطاقات والحشد الجماهيري، الذي أبدى حماسة غير مسبوقة، انتهى بمفاجأة أعدّها منظّمو الحفل لنجوى، حيث احتفلوا بعيد ميلادها، الذي كان في السادس والعشرين من الشهر الماضي عبر قطع قالب حلوى أحضروه لها تعبيراً عن محبتهم وتقديرهم لها.

تجدر الإشارة الى أن نجوى وبعد عودتها من ألمانيا إلى بيروت ستستعد لبدء عرض حلقات برنامج «أحلى صوت»، الذي سينطلق يوم السّبت في 21 الشهر الجاري، حيث ستـشارك في لجنة التحكيم إلى جانب كلّ من الفنانين هاني شاكر وسميرة سعيد وملـــحم زين.