​ إطلاق سراح المقرصن إيلي غبش

أفاد الوكيل القانوني للمقرصن إيلي غبش المحامي جهاد لطفي أنه تم مساء اليوم إطلاق سراح موكله بعد سجنه على خلفية تنفيذ عملية قرصنة مع المقدم سوزان الحاج ضد الممثل والمخرج المسرحي زياد عيتاني.

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة قد أصدرت حكمها في القضية بتاريخ 30 أيار 2019، فأعلنت براءة الحاج من جرم التدخل في فبركة ملف التعامل مع العدو الإسرائيلي لعيتاني،لعدم توفر العناصر الجرمية، وقضت بسجنها مدة شهرين وغرامة مالية قدرها 200 ألف ليرة لبنانية وذلك على خلفية كتم معلومات تتعلق بالملف المشار اليه.









وحكمت “العسكرية” بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة ثلاث سنوات بحق غبش وتخفيضها الى السجن لمدة سنة واحدة.