الحياة تعود تدريجيا الى مدينة ووهان الصينية!

سمح لسكان مدينة ووهان الصينية باستئناف العمل وبدأت وسائل النقل المشترك في العودة إلى النشاط، ويأتي ذلك عقب شهرين ونصف من الحجر في المدينة التي تمثل مهد كوفيد-19.

ويأتي رفع القيود عقب إعلان وزارة الصحة عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم الخامس على التوالي في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة وانطلق منها تفشي فيروس كورونا المستجد.









وأعلنت الوزارة تسجيل 39 اصابة اضافية مستوردة في كامل أنحاء البلاد.

وقالت السلطات إنه يمكن لسكان ووهان الذين يعتبرون في وضع صحي جيد التنقل في أرجاء المدينة وركوب الحافلات أو القطار بعد إظهار بطاقة الهوية.

كما يمكنهم العودة إلى مواقع عملهم في حال كانوا يحملون رخصة من صاحب العمل.

أخيرا، سمح للسكان أيضا بمغادرة ووهان ضمن حدود مقاطعة هوباي في حال كانوا يحملون شهادة طبية تثبت فحصهم وعدم إصابتهم بكوفيد-19.