كيف يتمّ التقاط فيروس كورونا؟ وكيف نتفادى التقاط العدوى؟

في ظلّ الأخبار المتنوّعة المتداولة عن فيروس كورونا المستجدّ أو ما يُعرَف بكوفيد-19 الذي يشغل جميع دول العالم من دون استثناء ويتزايد عدد الإصابات به يوميّاً، وبالرغم من اعتماد تدابير وقائيّة للحدّ من تفشّي هذا الفيروس ومحاولة السيطرة على انتشاره، سوف نكشف لكم كم يبقى في الهواء وماذا يتطلب منا جميعاً لتفادي التقاط العدوى.

هكذا ينتقل فيروس كورونا









يمكن لفيروس كورونا المستجدّ أن ينتقل من الشخص المصاب إلى الآخر السليم عن طريق الرذاذ أثناء العطس أو السعال والذي يلامس الأنف أو الفم.

ويزيد خطر الإصابة بالفيروس في حال مخالطة شخصٍ مصاب على مسافة تصل إلى مترين، كما ينتقل بشكلٍ غير مباشر من خلال ملامسة الأسطح بالأيدي ثمّ وضعها على الأنف أو الفم فيدخل الفيروس إلى الجسم ويصل إلى الرئتين.

كم من الوقت يبقى كورونا في الهواء؟

تُعدّ المسافة التي يجب الحفاظ عليها بين الأشخاص مهمّة جداً للوقاية من التقاط عدوى فيروس كورونا المستجدّ، إلا أنّ دراسة حديثة نشرتها شبكة “فوكس نيوز” أفادت بأنّ كوفيد-19 قد يبقى في الهواء لمدّةٍ تصل إلى 3 ساعات كما يعيش على الأسطح مثل البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ لمدّةٍ تتراوح بين يومين و3 أيّام. وتضيف الدراسة أنّ الفيروس يمكن أن يبقى على الأسطح النحاسيّة لمدّة 4 ساعات وعلى الورق 24 ساعة.

تجدر الإشارة إلى أنّه يمكن لحامل الفيروس نقل العدوى حتّى لو لم تظهر عليه أيّ أعراض، وقد تحتاج بعض الأعراض حوالي أسبوعين لكي تظهر وقد لا تكون قويّة في بعض الحالات.

ولا بدّ من التحلّي بالوعي والمسؤوليّة للوقاية من الإصابة بكوفيد-19، واتّباع بعض الإرشادات لا سيّما غسل اليدين بالماء والصابون لمدّة 20 ثانية على الأقلّ إضافة إلى تجنّب التواجد في الأماكن المزدحمة والالتزام بآداب العطس وتطهير الأسطح جيّداً وتفادي ملامستها.