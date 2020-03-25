يارا تتحدى الحجر المنزلي وتطلق أحدث أغانيها «حبيبي يا»

خلافاً لغيرها من الفنانين الذين علقّوا إصداراتهم الفنيّة بسبب كورونا، طرحت النجمة اللبنانية يارا أغنية جديدة بعنوان «حبيبي يا» على قناتها الرسميّة على موقع «يوتيوب»، وهي أغنية في اللهجة الخليجية، من كلمات «أصايل» وألحان «البحر» وتوزيع حاتم منصور، مكس وماستر جاسم محمد.

وأتت الأغنية متكاملة لجهة الكلمات الرقيقة المفعمة بالحبّ واللحن، الذي امتزج بين الرومانسيّ والايقاع الخليجي مع صوت يارا المفعم بإحساس عال ومرهف، مثلما اعتادها الجمهور، وحظيت الأغنية منذ طرحها بنسبة متابعة لافتة اعتبرتها متنفسّا لها في جوّ التعبئة والحجر الصحيّ المنزلي .









أما مقطع الأغنية فجاء على الشكل التالي «يا حياتي يا.. غرامي يا.. حبيب وحب باقي يا هوايه يا.. غلايه يا.. قصيد وقلب طاهر يا فديتك يا.. حبيبي يا.. شعور وحب راقي من ألِف لِـ الياء.. يا مبدأ محبّه وإنته آخر.»

تجدر الإشارة الى أنّ يارا، التي تلتزم الحجر المنزلي للحدّ من مكافحة انتشار الكورونا سيفتقدها الجمهور العربي يوم الجمعة 27 الشهر الجاري في الأمسية، التي كان مقررّاً أن تحييها على مسرح المجاز في الشارقة ضمن فعاليات الموسم الجديد لأمسيات مهرجان «هلا بالمجاز» بسبب ارجائها الى وقت لاحق بسبب الظروف التي فرضها وباء كورونا، الذي يفتك في أكثر من بلد.