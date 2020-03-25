نجوى كرم تساهم في حملة “أجيالُنا” وترشّح هؤلاء!

إتصل حوالي 9850 عائلة لبنانية بجمعية “أجيالُنا” في الساعات الماضية طلباً للمساعدة، كون هذه الجمعية تقدّم يد العون للعائلات المحتاجة في لبنان عبر جمع التبرعات، في سبيل الحفاظ على الحجر المنزلي لمنع إنتشار فيروس كورونا.

وأعلنت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم عبر خاصية الانستاستوري على الأنستغرام، مساهمتها في هذه الحملة، أوّل ما وصل الأمر إليها بمبادرة من النجمة هيفاء وهبي، وبترشيحٍ آخر من النجمة نوال الزغبي.









وقبلت شمس الأغنية التحدّي، ورشحت هي بدورها أسماء أخرى هم: مجموعة mbc، وشركة روتانا، والعميد علي جابر، والفنانة ماغي بوغصن، للمشاركة في هذا التحدّي لمساعدة العائلات المحتاجة.