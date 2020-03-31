الحب_في_زمن_كورونا: الحجر من دونك ليس صحيا

تصدر هاشتاغ #الحب_في_زمن_كورونا الترند العربي على موقع تويتر بسبب معاناة العشاق من “الانفصال المؤلم”، إذ أصبحت أشياء بسيطة “أمورا تتعلق بالحياة والموت”.

و”الحب في زمن كورونا”، عبارة مستلهمة من اسم رواية الكاتب الكولومبي الحائز على نوبل، غابرييل غارسيا ماركيز “الحب في زمن الكوليرا”، وقد استخدمت على نطاق واسع في الفترة الماضية سواء في الأخبار أو الطرائف التي أنتجها الحس الساخر البشري في مواجهة مرض جديد وغامض، ما لبثت أن تحولت إلى سؤال، وهو سؤال ملح بالنسبة إلى قطاع واسع من الناس حول العالم.









وانقلبت حياة 3 مليارات شخص حول العالم رأسا على عقب، مع تفشي فايروس كورونا “المستبد”. وتغير أسلوب المواعدة مع تطبيق الحكومات قواعد صارمة “للتباعد الاجتماعي” بهدف مكافحة الوباء الذي أصاب وفتك بأكثر من نصف مليون شخص حول العالم.

وفي أسابيع قليلة تمكن الوباء العالمي من تحويل المواعدة المباشرة إلى مواعدة إلكترونية.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تداول عراقيون على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر احتفال امرأة عراقية في عقدها السادس، على طريقتها الخاصة بمناسبة شفاء زوجها المصاب بفايروس كورونا.

وأظهر مقطع فيديو داخل مستشفى الصدر التعليمي بمحافظة ميسان، جنوبي العراق، المرأة وهي ترقص على طريقة أهل الجنوب وتردد الأهازيج التي يُعرف بها سكان تلك المنطقة.

فيديو من داخل مستشفى الصدر التعليمي بمحافظة ميسان، جنوبي العراق، المرأة وهي ترقص على طريقة أهل الجنوب وتردد الأهازيج التي يُعرف بها سكان تلك المنطقة. ووزعت زوجة المصاب السابق، جواد كاظم، الحلوى على الكادر الطبي الذي شاركها احتفالها، وذبحت خروفاً قرباناً لشفاء زوجها.😳🤣👇👇 pic.twitter.com/mn6S4mEwyp — 💙( Abo m altheyab )💙 (@abmsdyab5136) March 24, 2020

ووزعت زوجة المصاب السابق، جواد كاظم، الحلوى على الكادر الطبي الذي شاركها احتفالها، وذبحت خروفا قربانا لشفاء زوجها.

وضمن هاشتاغ #الحب_في_زمن_كورونا قال مغرد:

نكافح في هذه الحياة ليس حُبّا فيها وإنّما حُبّا فيمن نحبهم.. #الحب_في_زمن_كورونا.

نكافح في هذه الحياة ليس حُبّاً فيها

وإنّما حُبّاً فيمن نحبهم #الحٌب_في_زمن_الـكورونا pic.twitter.com/hc5EtplR6l — Mona ⚘ (@mona_syria2) March 19, 2020