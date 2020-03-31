ميسي معجب بأسلوب لعب صلاح ويشيد بمستوياته مع ليفربول

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، عن رأيه في أداء العديد من لاعبي ليفربول الإنجليزي، خلال الموسم الحالي، لكنه اختص الدولي المصري محمد صلاح، مؤكداً إعجابه بأسلوب لعبه كثيراً.

ويلعب صلاح في نفس مركز ميسي عندما بدأ توهّجه مع برشلونة، في الجناح الأيمن كما يلعب بقدمه اليسرى، وشبهه عدد من مشجعي الريدز بالنجم الأرجنتيني العالمي في بعض أهدافهما، كما اشترك مع البرغوث في حملة إعلانية شهيرة لأحد شركات المياه الغازية الكبرى.









وقال البرغوث في تصريحات نقلتها صحيفة Daily Star البريطانية: “تألق صلاح وتسجيله للأهداف؟ لقد كان رائعاً مع ليفربول. أحب أسلوب لعبه كثيراً، إنه يسجل عديد الأهداف ويقدم مستويات كبيرة”.

وواصل النجم الأرجنتيني: “فان دايك خصم قوي للغاية، وأحد أفضل اللاعبين في العالم، كما أن أليسون هادئ للغاية. يظهر وكأن لديه وقت أكبر من معظم حراس المرمى”.

واختتم حديثه قائلاً: “ماني مثل لاعب خط الوسط، وقد يكون جناحاً أو مهاجماً. إنه في كل مكان”، كما أشاد ميسي بالقدرات الهجومية لترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول الأيمن، مشيراً إلى أن لديه مستقبل جيد.

وكانت تقارير صحفية بريطانية قد أفادت بأن صلاح لن يرحل عن “الريدز” في الموسم المقبل، خاصة أنه مرتبط بعقد مع متصدر الدوري الإنجليزي حتى صيف 2023، لاسيما أنه ارتبط بالانتقال إلى قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، بحسب ما ذكرته تقارير أخرى في الفترة الماضية.

فيما يرى الألماني يورغن كلوب، مدرب الليفر، أن صلاح ضمن خططه المستقبلية، لافتة إلى أن الجبهة الهجومية التي يوجد بها النجم المصري، بجانب الثنائي ماني وفيرمينو، متعطشة لتحقيق مزيد من النجاحات داخل “الأنفيلد”.

وكان صلاح هدافاً للدوري الإنجليزي في آخر موسمين، بعد أن انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2017، قادماً من صفوف روما الإيطالي في صفقة قُدرت بـ50 مليون يورو (42 مليون يورو + 8 ملايين إضافات).

واستطاع صلاح أن يحصل على عديد من الجوائز الفردية والجماعية، من خلال التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال موسمه الأول مع “الريدز”، أما على الصعيد الجماعي، فتُوّج صاحب اﻷعوام الـ28 بثلاثة ألقاب، بواقع دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.