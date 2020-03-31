مذيع “سي إن إن” كريس كومو يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن مذيع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، كريس كومو، اليوم الثلاثاء،عن إصابته بفيروس كورونا (كوفيد -19).

وكتب كريس تغريدة على تويتر قال فيها “في هذه الظروف الصعبة التي يبدو أنها تزداد تعقيدا مع مرور الأيام، جاءت نتيجة فحصي لكورونا إيجابية. تعاملت مع أشخاص ثبت لاحقا إصابتهم بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية، وقد أصبت بالحمى والقشعريرة وضيق التنفس”.









وتمنى كومو ألا يكون قد نقل العدوى إلى أطفاله وزوجته كريستينا، قائلا “سيجعلني ذلك أشعر بسوء أكبر من المرض نفسه، أنا الآن في الحجر الصحي في الطابق السفلي. سأقدم برامجي من هنا، سنتغلب جميعا على هذا بذكائنا وصلابتنا ووحدتنا”.

وذكرت الشبكة الأمريكية أنها أبلغت العاملين فيها بإصابة كومو بالفيروس، عبر رسالة، وأشارت إلى أن صحته جيدة وسيواصل تقديم برنامجه من منزله.

وكريس كومو هو شقيق أندرو كومو حاكم نيويورك، الولاية الأمريكية التي تخوض معركة شرسة في مواجهة الفيروس. وقد أعلن الحاكم اليوم الثلاثاء أن عدد الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في نيويورك زاد أكثر من تسعة آلاف شخص عن اليوم السابق ليصبح 75795، مع ارتفاع الوفيات بنسبة 27 في المئة إلى 1550.