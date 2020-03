بالصورة: بطاقة على سترة برّي تُثير الجدل.. وهذه قصتها!

أثارت صورة رئيس مجلس النواب نبيه بري على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بطاقة Air Doctor وضعها على سترته.

وتساءل ناشطون عن معنى هذه البطاقة ومنهم من كشف أنها personal air sanitizer، أي مطهر للهواء.

وفي الصدد، أوضح الصحافي محمود غزيل على تويتر أن هذه العلبة تعمل على قتل الفيروسات في الرذاذ المتطاير الناتج عن السعال أو العطس، فعند تعرضها للرطوبة في الهواء، تصدر جزيئات الكلور التي بامكانها أن تقتل الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض في الهواء.

وبحسب المعلومات المتداولة على محرك البحث غوغل حول بطاقة Air Doctor فإن هذا الكارت ياباني الصنع يصدر غازات من ثاني اكسيد الكلور في محيط 1 متر مربع، وهى التي تحيط بالشخص، وتعمل هذه الغازات على قتل الفيروسات والبكتيريا التي تحيط بالإنسان وبالتالي تعمل على حمايته والوقاية من العدوى.

وبعد الترويج للمنيح في السعودية للوقاية من الإنفلونزا، أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات طبية حول منتج “Air Doctor” غير مثبتة علمياً، إضافة إلى أن المعلومات المقدمة عن تسجيل المنتج في بعض الهيئات الرقابية الدولية غير دقيقة.

وبينت الهيئة أن الادعاءات المذكورة في الإعلان بأن المنتج يحمي من الفيروسات والبكتيريا والفطريات المنقولة عبر الهواء غير مثبتة علمياً، وكذلك لم يتم تسجيله في أي من الجهات الرقابية الدولية المذكورة في الإعلان، وإنما تم التصريح من بعض الجهات الرقابية للمادة الكيميائية المستخدمة في المنتج للاستخدام في بعض المجالات مثل الغذاء وتعقيم الأجهزة الطبية، بحسب موقع الرؤية الإماراتي.

Several health ministries around the world noted that "the product is not scientifically proven to protect against bacteria and viruses transmitted through the air".

