ملك الأردن بدون قفازات وكمامة في “المحافظة المعزولة”.. ورسائل بالجملة من القصر

بدأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بالتواجد شخصيا وبرفقة نجله ولي العهد الأمير حسين في المعركة التي تخوضها بلاده ضد فيروس كورونا.

ولفت الملك الأنظار، اليوم الإثنين، خلال ثلاثة نشاطات في نهار واحد ظهر فيها بالميدان بدون “كمامات أو قفازات” في مشهد أثار الكثير من التساؤلات حرصا على سلامته.









وتولد انطباع بأن العاهل الأردني أعلن تحدي الفيروس، الأمر الذي يدفعه لمتابعة التفاصيل مثل وضع مستودعات الحبوب والقمح والشعير شمالي المملكة، وتوفير جميع السلع الغذائية للمواطنين، خاصة الأساسية منها خلال الفترة الحالية.

والرسالة الأهم كانت لأهالي شمال المملكة ومدينة إربد تحديدا، والتي تقرر عزلها بشكل تام منذ أربعة أيام.

زار الملك عبدالله منطقة الشمال وأكد للمواطنين وقوفه معهم. وأبلغ وزير التجارة والصناعة طارق الحموري بأنه مهتم جدا باحتياجات “الأهل في إربد” حيث قوات الجيش تسيطر على المحافظة برمتها وتمنع الخروج منها أو الدخول إليها.

قبيل ذلك قام العاهل الأردني بزيارة غرف العمليات في الجيش والأمن العام.