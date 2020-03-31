400 الف ليرة للأسر الاكثر حاجة وخطة عودة اللبنانيين تبدأ الاحد

وافقت الحكومة على تقديم مساعدة مادية تبلغ 400 الف ليرة للأسر الاكثر حاجة، توزع عن طريق الجيش اللبناني.

كما اكدت وزير الاعلام منال عبد الصمد بعد جلسة مجلس الوزراء برئاسة حسان دياب انه “تمت الموافقة على اقتراح اللجنة الوزارية فيما خص عودة المغتربين اللبنانيين الراغبين بالعودة، على ان يصار إلى ادخال بعض التعديلات التفصيلية، ويبدأ تطبيق الخطة يوم الأحد في 5 نيسان”.









وفي سياق آخر اكدت عبد الصمد أن “رئيس الحكومة حسان دياب شدد على أن الحكومة مصرة على حماية اللبنانيين وعلى كل خطوة نتخذها ان تكون مدروسة بعناية وأي عودة من الخارج يجب ان تكون خاضعة للآلية التي حددناها مع وزير الصحة حمد حسن”.

وأضافت ان دياب دعا للتشدد بالاجراءات بموضوع التعبئة العامة، معتبراً أنّ تقارير اليومين الماضيين مثيرة للقلق في بعض المناطق.