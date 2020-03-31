تفاصيل الصيغة الأولية لآلية عودة اللبنانيين من الخارج

أقرت الحكومة في خلال جلستها اليوم آلية عودة اللبنانيين من الخارج، في صيغة أولية قد تخضع إلى تعديلات إضافية ستطرح في مجلس الوزراء الخميس.

وفي آلية فح مطار رفيق الحريري الدولي لعودة من يرغب من اللبنانيين في الخارج، ذكّرت الحكومة بأن الحد من التنقل هو أكثر أماناً لسلامة المواطنين وذويهم، داعية من يرغب بممارسة حقه الطبيعي في العودة إلى لبنان اتباع الإجراءات المحددة في ما يلي:









– تعبئة إستمارات خاصة لدى السفارات في الخارج، لغرض العودة إلى لبنان تتضمن التصريح عن المعلومات الأساسية لكل شخص سيما السن، الوضع الإجتماعي مع عدد أفراد الأسرة وسن كل منهم والوضع الصحي.

-تحدّد لوائح أسماء الأشخاص الذين يفتح لهم المطار لعودتهم وفقاً لـ:

– أصحاب الأولوية: العائدون ذوو الوضع الصحي والعمري الدقيق والعائلات. ولأجل تطبيق هذا المعيار، يعتبر من المعرّضين للخطورة الصحية الأشخاص الذين يثبت من ملفاتهم الطبية أنهم يعانون من أمراض كالسكري، السرطان وغيرها.

ويعتبر من فئة السن الدقيقة الأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 60 سنة وأقل من 18 سنة.

– العائدون ذوو الوضع الإجتماعي الدقيق والأفراد الذين غادروا لبنان بموجب تأشيرة فيزا مؤقتة أو قصيرة الأمد.

– شراء بطاقات اسفر على نفقة المسافرين على أساس السعر الذي تحدده شركة الـMEA بعد احتساب تكلفة البطاقة وفقاً لتوزيع المقاعد المعتمد في هذا القرار.

– تنطلق الرحلات من يوم الأحد 5 نيسان 2020 وتنتهي مساء الأحد 12 نيسان 2020 على أن يتعدى سقف عدد العائدين في هذه الفترة عشرة آلاف شخص في المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية تبدأ في 27 نيسان 2020 لغاية 4 أيار 2020.