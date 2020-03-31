463 إصابة بكورونا منها 17 جديدة و35 شفاء

بات انتظار الإعلان عن عدد الإصابات اليومية بفيروس “كورونا” حتميا لدى الكثيرين لرصد المنحى الذي يتخذه الوباء محلّياً، وفي حين لا يزال قرار التعبئة العام سارياً سجّلت مخالفات في أكثر من منطقة في خرق واضح لسبل الوقاية والحد من الانتشار، ما أثر القلق في صفوف الملتزمين.

تقرير مستشفى الحريري: صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا Covid-19 وجاء فيه: “وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى 64 إصابة، من ضمنها إصاباتان تم نقلهما من مستشفيات أخرى.









تماثل إصابتين بفيروس الكورونا للشفاء بعد أن جاءت نتيحة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض.

بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية 37 حالة شفاء.

إن جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا 4 إصابات وضعها حرج.

لمعرفة عدد الإصابات على كافة الأراضي اللبنانية يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة”.

تقرير غرفة ادارة الكوارث: وبدورها، اصدرت غرفة العمليات الوطنية لادارة الكوارث تقريرها اليومي حول وباء كورونا المستجد ليوم الثلثاء في 31 اذار 2020 . للتقرير كاملاً، اضغط على الرابط ادناه:

تقرير “الصحة” اليومي: وكان قد صدر عن وزارة الصحة التقرير اليومي عن Covid-19، وجاء فيه:

“حتى تاريخ 31/3 2020، بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 463 حالة بزيادة 17 حالة عن يوم أمس.

وسجلت وفاة في مستشفى سيدة المعونات الجامعي لمريض في العقد الخامس من العمر، كان يعاني من أمراض مزمنة مما يرفع عدد الوفيات الى إثنتي عشرة.

وتشدد الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية خاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن وان أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية”.

“المعونات”: وكان مستشفى سيدة المعونات أعلن عن وفاة أحد المرضى لديه المصاب بفيروس “كورونا”، لافتاً إلى أن حالته كانت حرجة حيث كان يعاني من أمراض مزمنة بالاضافة إلى الفيروس.