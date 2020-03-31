“باسيل ما طلب لقاء ولا أنا بشوفو”.. فرنجية: إسمان في التعيينات أو نخرج من الحكومة

أكد رئيس تيار “المردة” النائب السابق سليمان فرنجية لـ”مستقبل ويب” أنه متمسك بموقفه إزاء التعيينات المنوي إقرارها الخميس المقبل.
وقال: “مطروح ستة مواقع مسيحية في التعيينات أي يحق لنا باثنين، وقد رشّحنا أسماء تتمتع بالكفاءة، أما اذا لم يتم اختيار اثنين من المرشحين الذين اقترحناهم فسنخرج من الحكومة .”
أضاف فرنجية “لو أن الحكومة تعتمد آلية معينة للتعيينات لكنا أول من التزم بذلك. لكن ما سيعتمد هو الاختيار على أساس المحسوبيات بدليل إلغاء الآلية وفي هذه الحال نحن نريد إسمين، ولا نزايد على أحد .”
ورداً على سؤال عن صحة ما تردد عن رفضه عقد لقاء مع رئيس التيار “الوطني الحر ” النائب جبران باسيل، قال فرنجية: “لا طلب ولا أنا بشوفو